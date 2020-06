Festakt findet online statt – 50 Jahre Parlament Kloten als Livestream Die Stadt Kloten wird am Dienstag, 2. Juni, den geplanten Festakt zum Parlamentsjubiläum als «Lightversion» durchführen. Dazu wird die ganze Versammlung per Video live übertragen. Christian Wüthrich

Eine Kamera im Ratssaal des Klotener Stadtparlaments übertrug bereits die Parlamentssitzung von Anfang Mai live im Internet. Weil Sitzungen öffentlich sind, aber derzeit kein Publikum im Saal zugelassen ist, entschied man sich für dieses Novum. Archivbild: Christian Wüthrich

Alles war angerichtet in Kloten, die Ehrengäste eingeladen und ein Jubiläumsfest samt Sondersitzung des Stadtparlaments geplant. Doch dann kam bekanntlich Corona, und alles war etwas anders. Statt anzustossen zum 50. Jahrestag der Einführung des Parlamentsbetriebs, gabs lange Gesichter und eine Absage. Jetzt soll wenigstens ein bisschen gefeiert werden – ohne Anstossen und immer schön auf Distanz. Im Ratssaal ist das für Besucher, Interessierte und ehemalige Involvierte nicht möglich. Wer bei der kommenden Jubiläumssitzung am 2. Juni aber dennoch dabei sein möchte, kann diese Sitzung bequem von zu Hause aus per Livestream auf dem Youtube-Kanal der Stadt Kloten mitverfolgen. Der Direktlink zum Livestream wird vor der Sitzung auch auf der Website der Stadt Kloten zu finden sein.