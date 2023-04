Putins Geisterschiffe – 50 russische Schiffe spionieren in Skandinavien Ein nordisches Journalistenteam findet heraus, dass russische Boote in den Küstengebieten gezielt Infrastruktur wie Pipelines und Stromleitungen ausgespäht haben. Alex Rühle aus Stockholm

Das russische Forschungsschiff Admiral Wladimirski in St. Petersburg (2020). Foto: Imago

Das Meer ist schwer zu überwachen. Allein auf dem Seeboden vor der norwegischen Küste liegen 9000 Kilometer Rohre, Leitungen und Kabel. Als am 26. September vergangenen Jahres die beiden Nord-Stream-Leitungen in der Ostsee durch Explosionen beschädigt wurden, richteten die Verteidigungsminister und Marinechefs Finnlands, Dänemarks, Schwedens und Norwegens noch am selben Tag Krisenstäbe ein. Seither helfen sie einander bei der koordinierten Überwachung ihrer Seegebiete in Ost- und Nordsee und im Atlantik sowie mit gemeinsamer Präsenz in ihren Gewässern.