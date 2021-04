Jagdschiessanlage Embrach – 50 Tonnen Holz waren mit Blei-Munition belastet Grüne Politiker stellten kritische Fragen zur Sanierung der Embracher Jagdschiessanlage. Nun nimmt der Regierungsrat Stellung. Fabian Boller

Von der Idylle ist nicht mehr viel übrig. Im Gebiet der Jagdschiessanlage musste stark gerodet werden. Foto: Dominique Meienberg

Die kantonale Trainingsanlage für Jäger in Embrach ist Umweltschützern seit Jahren ein Dorn im Auge. Denn sie liegt am Tössufer mitten in bundesrechtlich geschütztem Auengebiet. Künftig soll deshalb in Bülach in einer Kiesgrube geschossen werden. Die Embracher Anlage geht 2024 definitiv zu. Momentan wird das betroffene Gebiet an der Töss unter laufendem Betrieb der Anlage von Altlasten befreit. Die Sanierungsarbeiten brachten aber erneut Kritik seitens der Naturschützer hervor.

Konkret bemängelten diese, dass mit Munition verunreinigtes Erdreich in die Töss zu rutschen droht. Ausserdem kritisierten die Umweltschützer unter der Leitung von Alt-Kantonsrätin Marianne Trüb (SP) aus Dättlikon den massiven Kahlschlag, welcher die Sanierung verursachte. Trüb befürchtet, dass das möglicherweise kontaminierte Holz in den Cheminées der Bevölkerung landen könnte. Auch dass weiterhin mit Bleischrot geschossen wird, wollen die Umweltaktivisten nicht akzeptieren.