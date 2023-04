Für bessere Sportinfrastruktur – 50’000 Franken für ein Konzept in Bassersdorf Die Sportinfrastruktur ist teilweise alt und soll zudem erweitert werden. Der erste Schritt ist ein Massnahmenkatalog.

Die Sportinfrastruktur in Bassersdorf ist teilweise marode. Oder wie der Gemeinderat in einer aktuellen Mitteilung schreibt: Sie weist teilweise einen dringenden Sanierungsbedarf auf. Hinzu kommt, dass einige lokale Sportvereine Bedarf haben nach einer Erweiterung der Sportinfrastruktur. Die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer und die Sanierungsmassnahmen sollen nun laut der Mitteilung in einer gesamthaften Betrachtung erhoben und priorisiert werden. Unter dem Arbeitstitel «Gemeindesportanlagenkonzept (Gesak)» hat der Gemeinderat eine Projektgruppe eingesetzt. Diese wird von einem externen Fachbüro begleitet. Die Projektgruppe wurde beauftragt, das Gesak mit einem Massnahmenkatalog bis Ende 2023 zu erarbeiten und dem Gemeinderat im 1. Quartal 2024 zu unterbreiten. Für die externe Fachbegleitung wurde ein Kredit von 50’000 Franken bewilligt.

red

