WEF 2023 – 52 Staats- und Regierungschefs nehmen am WEF in Davos teil Das Weltwirtschaftsforum erwartet für die diesjährige Ausgabe über 2700 Vertreterinnen und Vertreter aus 130 Ländern. Nicht dabei ist die Führung von Frankreich, Grossbritannien und der USA.

Treffen sich wieder physisch: WEF-Gründer Klaus Schwab und Bundeskanzler Olaf Schulz, hier in einer Archivaufnahme. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Ein Rekord von 52 Staats- oder Regierungschefs und -chefinnen nehmen am Weltwirtschaftsforum in Davos teil. Dabei sind Bundespräsident Alain Berset, der deutsche Kanzler Olaf Scholz, Polens Präsident Andrzej Duda und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Über 2700 Vertreterinnen und Vertreter aus 130 Ländern werden kommende Woche vom 16. bis 20. Januar am Weltwirtschaftsforum (WEF 2023) in Davos teilnehmen, wie die Organisatoren am Dienstag vor den Medien in Genf erklärten.

Frankreich, Grossbritannien und die USA schicken voraussichtlich keine Staats- oder Regierungschefs ins Bündnerland, auch Russland und China nicht. Allerdings wird die Europäische Zentralbank EZB von deren Präsidentin Christine Lagarde vertreten sein.

SDA/amc

