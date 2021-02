Kontrollen in Neftenbach – 53-Jähriger rast mit 144 km/h über Landstrasse Die Kantonspolizei Zürich hat am Wochenende bei Kontrollen in Neftenbach mehrere Autofahrer angehalten, die deutlich zu schnell unterwegs waren.

Der Kantonspolizei Zürich sind am Wochenende mehrere Schnellfahrer ins Netz gegangen. Foto: Kantonspolizei Zürich / Symbolfoto

Verkehrspolizisten der Kantonspolizei Zürich führten am Wochenende auf der Schaffhausenstrasse in Neftenbach mit einem Lasermessgerät Geschwindigkeitskontrollen durch. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Samstagnachmittag ein 21-jähriger Schweizer mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h, anstelle der erlaubten 80 km/h, gemessen. Der Lenker wurde angehalten, der Führerausweis auf Probe wurde ihm auf der Stelle abgenommen. Zwei weitere Schnellfahrer wurden mit Geschwindigkeiten von 106 resp. 115 km/h erfasst.

Gegen die Fahrzeuglenkenden wird an das Statthalteramt Winterthur resp. an die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland rapportiert.

Mit 144 km/h unterwegs

Am Sonntagnachmittag wurde dann an derselben Stelle ein 53-jähriger Schweizer mit einer Geschwindigkeit von 144 km/h gemessen. Er wird sich wegen eines Raserdelikts vor der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland verantworten müssen. Der Führerausweis wurde ihm ebenfalls auf der Stelle abgenommen.

Wie die Kantonspolizei weiter mitteilt, sind im übrigen Kantonsgebiet bei diversen weiteren Kontrollen Verstösse gegen die Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge verzeichnet worden. Wegen unerlaubter, technischer Abänderungen wurden sieben Fahrzeuge stillgelegt und die Kontrollschilder dem zuständigen Strassenverkehrsamt überwiesen.

mst