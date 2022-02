Tötungsdelikt im Kreis 4 – 54-jährige Frau ist ermordet worden Die Frau, die am Freitag vor einer Woche in ihrer Wohnung tot aufgefunden wurde, ist getötet worden. Verdächtigt wird ein Rumäne, der bereits in Graz jemanden umgebracht haben soll.

Am Freitagabend, 11. Februar 2022, hat die Stadtpolizei Zürich in einer Wohnung im Kreis 4 eine tote Frau aufgefunden. Inzwischen steht fest, dass die Frau Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist.

Die Ermittler haben die tot aufgefundene Frau in der Zwischenzeit identifiziert, wie Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung schreiben. Es handelt sich um eine 54-jährige Schweizerin mit Wohnsitz in der Stadt Zürich. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen haben ergeben, dass der Tod der Frau mehr als eine Woche vor ihrem Auffinden eingetreten sein muss und sie Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist.

23-jähriger Rumäne wird verdächtigt

Der Tat dringend verdächtigt wird ein 23-jähriger Rumäne. Sein Aufenthaltsort in Österreich konnte vergangene Woche ermittelt werden. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits seit einigen Tagen in Österreich in Haft im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt in Graz vom 7. Februar 2022.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich und Kantonspolizei Zürich, in Zusammenarbeit mit dem Forensischen Institut Zürich und des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Zürich, dauern an. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen den Mann eröffnet und steht in engem Kontakt mit den österreichischen Behörden. Es gilt die Unschuldsvermutung bis zu einem rechtskräftigen Verfahrensabschluss.

Wegen der noch laufenden Untersuchung werden keine weitergehenden Informationen bekannt gegeben.

