Energiekrise in Zürich – 58'000 Menschen erhalten Zustupf fürs Heizen Die Stadt Zürich federt die Heizkosten von Menschen mit wenig Einkommen ab. Die Idee wird auch auf dem Land diskutiert. Jigme Garne

Wer wenig verdient, soll von der Stadt Zürich einen «Energiebatzen» erhalten. Foto: Keystone

Die steigenden Heizkosten belasten Menschen mit geringen Einkommen. Die Stadt Zürich will ihnen deshalb unter die Arme greifen. Sozialvorsteher Raphael Golta (SP) hat am Donnerstag eine «Energiekostenzulage» vorgestellt, von der rund 58’000 Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher in 34’000 Haushalten profitieren sollen.