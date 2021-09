Rettungshelikopter in Hittnau – 58-jähriger Velofahrer bei Unfall schwer verletzt Ein Velofahrer ist am Mittwochmittag in Hittnau bei der Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden. Der 58-Jährige musste mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden.

Die Polizei untersucht die Unfallstelle in Oberhittnau. Kapo Zürich

Kurz nach 12 Uhr fuhr am Mitwoch eine 60-jährige Frau mit ihrem Auto von Hittnau in Richtung Bäretswil. Ausgangs Oberhittnau kam es zu einer Kollision mit einem in gleicher Richtung fahrenden Velofahrer. Dabei habe der 58-jährige Mann schwere Verletzungen erlitten, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Mann mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

Wegen des Unfalls musste die Wetzikerstrasse für über zwei Stunden gesperrt werden; die Feuerwehr signalisierte eine Umleitung. Neben der Kantonspolizei standen die Feuerwehr Hittnau, ein Rettungswagen des Spitals Uster sowie ein Rettungshelikopter der Rega im Einsatz.

mcp/SDA

