Rezepte der Sterneköchin – 6 grandiose Grillsaucen von Tanja Grandits Die Küchenchefin aus Basel hat für uns Saucen zusammengestellt, die hervorragend zu Grilladen passen. Egal, ob Sie Gemüse, Fisch oder Fleisch bevorzugen. Daniel Böniger

So geht Sommer: Tanja Grandits präsentiert sechs Saucen, perfekt zu jeglichen Grilladen. Foto: Nicole Pont (Tamedia AG)

Gas oder Holzkohle? Die Gretchenfrage beantwortet die Zweisterneköchin Tanja Grandits differenziert: «Der Gasgrill brennt schneller – und eignet sich darum für spontane Grillfeste besser.» Doch noch viel mehr mag sie Holzkohle, weil damit das Raucharoma ausgeprägter sei: «Und ich liebe diesen so herzhaften Geschmack über alles.»

In ihrem Restaurant Stucki komme es häufig vor, dass Gemüse – etwa Rande, Rüebli, Kohlrabi, Lauch – erst angegrillt und dann weiterverwendet würde. Sei es für intensive Fonds, sei es für pürierte Cremes. «Doch leider bin ich keine so gute Grilliererin», gibt die Köchin zu. «Zwar nehme ich es mir an Silvester immer wieder vor, diese ursprüngliche Kochtechnik zu erlernen, aber dann kommt im Sommer meist etwas dazwischen.»