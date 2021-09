Primarschule Hohfuri – 600 Schüler und Mitarbeiter sollen zum Corona-Test Der Schulärztliche Dienst hat nach mehreren Corona-Fällen einen freiwilligen Ausbruchstest angeordnet. Wer sich nicht testen lässt, darf zehn Tage lang nicht in die Schule.

Rund 600 Schüler, Kindergärtler und Lehrer der Primarschule Hohfuri sollen zum Corona-Test. Symbolfoto: Nicole Philipp

In den letzten Tagen sind an der Primarschule Hohfuri mehrere Corona-Fälle aufgetreten. Dies schreibt die Primarschulpflege der Stadt Bülach in einer Medienmitteilung. Als Konsequenz habe der Schulärztliche Dienst des Kantons Zürich einen sogenannten Ausbruchstest angeordnet. Dieser wird in Absprache mit dem Contact-Tracing organisiert und durchgeführt.

Der Massentest wird am Dienstag, dem 7. September, stattfinden. Betroffen sind die Schüler der Primarschule und des Kindergartens sowie alle Mitarbeiter – insgesamt rund 600 Personen. Wie die Primarschulpflege aber in der Mitteilung betont, gelte auch bei diesem Test das Gebot der Freiwilligkeit.

Es sei im Interesse der Schule und der Familien, dass möglichst viele Kinder und Mitarbeitende getestet würden. So kann am ehesten die Ansteckungskette unterbrochen und eine Weiterverbreitung des Virus verhindert werden. Wie bei den vorgesehenen präventiven Tests besteht auch beim Ausbruchstest kein Zwang.

Allerdings geht man bei Kindern, die nicht getestet werden, von einer Ansteckung aus. Diese Kinder müssen sich vorsorglich in Quarantäne begeben und dürfen zehn Tage lang nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.

