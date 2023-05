Checkübergabe – 6000 Franken für einen guten Zweck Nach einer Corona-Zwangspause konnte die Frauengruppe Höri am 23. Mai im Restaurant Kaserne Bülach wieder einen Check an eine gemeinnützige Organisation überreichen. Frauengruppe Höri

Die Frauengruppe Höri übergibt einen Check in Höhe von 6000 Franken. Foto: PD

Evelyne Rieser von der Stiftung Kifa Schweiz aus Zofingen konnte es fast nicht glauben, was sie da auf dem Check der Frauengruppe Höri sah. Der Betrag von 6000 Franken geht vollumfänglich an die Kinder und an die Familien, die Hilfe brauchen.

Die Stiftung Kifa Schweiz ist mehr als Pflege. Sie unterstütz Familien mit unentgeltlichen Pflegestunden und Entlastungsangeboten. Sie ermöglicht aber auch Kindern eine Ferienwoche, Musiktherapie für deren Wohlbefinden und Entwicklung. Es wird aber auch Zeit für Geschwister von pflegebedürftigen Kindern geschenkt, die sie mit ihren Eltern verbringen dürfen, während die Kifa das pflegebedürftige Kind betreut.

Gewinn des Bazars geht an gemeinnützige Organisation

Die Mitglieder der Frauengruppe Höri treffen sich regelmässig einmal im Monat zum gemeinsamen Basteln. Aber auch das Miteinander darf nicht zu kurz kommen. In der Vorweihnachtszeit sind die fleissigen Hände und die Kreativität der Frauen gefordert. In dieser Zeit werden für den Adventsbazar in der Glatthalle zahlreiche Adventskränze und Kerzengestecke vor dem 1. Advent kreiert. Am Adventsbazar selber gibt es wunderschöne Bastelartikel und Leckereien aus der Backstube. Der Gewinn, der am Bazar erwirtschaftet wurde, geht nach Abzug der Auslagen vollumfänglich an die gemeinnützige Organisation.

