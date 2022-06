Sportliches Programm in Kloten – 62 Stände und Beachvolleyball am Klotener Stadtfest Am letzten Juniwochenende findet das 8. Klotener Stadtfest statt, zeitgleich wie die Beachmasters. Was es ausser Chilbi und Beachvolleyball zu erwarten gibt. Kim Käser

Nach fünf Jahren freut sich das OK-Team, endlich wieder das Stadtfest durchführen zu können. Foto: Sibylle Meier

Die Geduld aller Gemeinden und Städte wurde in den vergangenen zwei Jahren auf die Probe gestellt. So auch die der Klotenerinnen und Klotener. Das Stadtfest, das normalerweise alle drei Jahre stattfindet, kann nun nach fünf Jahren wieder gefeiert werden. «Seit Mitte Februar laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren», so Fabian Frauenfelder, OK-Präsident Verein Klotener Stadtfest. Am 24. Juni ist es dann so weit. Der Stadtrat wird das Fest am Freitagabend um 17 Uhr eröffnen, ab dann herrscht in der Flughafenstadt das ganze Wochenende Festbetrieb. Neben Chilbi, Musik und vielfältigem Essen dürfen die Besuchenden aber noch einiges erwarten. Das OK-Team rechnet mit rund 30’000 Gästen, ähnlich viele wie vor fünf Jahren. Hinter dem Fest stehen weit über 100 freiwillige Helfende aus lokalen Vereinen und Clubs.