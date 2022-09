Zwischen Dübendorf und Opfikon – 63 Millionen, aber kein ZKB-Jubiläumsgeld für den «Fil Bleu» Der Kantonsrat hat am Montag den Rahmenkredit für das Projekt «Fil Bleu Glatt» zwischen Dübendorf und Opfikon genehmigt. Kosten: 63 Millionen Franken.

Die Glatt wird renaturiert, und es gibt einen Weg entlang des Ufers. Foto: Leo Wyden

Der Entscheid war deutlich: 158 Ja-Stimmen gab es für den Rahmenkredit zum «Fil Bleu». Der Betrag unterstand der Ausgabenbremse. Nötig waren 91 Stimmen, was problemlos erreicht wurde. Nur vereinzelte Bürgerliche stimmten dagegen.

Von den 63 Millionen Franken sind 30 Millionen für einen zehn Kilometer langen Glattuferweg vorgesehen. 26 Millionen fliessen in die Revitalisierung des Gewässers und 7 Millionen in den Hochwasserschutz. Neben der Revitalisierung des Flusses sind auch parkähnliche Abschnitte geplant, sodass die Gemeinden entlang des Flusses ein «identitätsstiftendes Naherholungsgebiet» erhalten.

Massnahmen von Dübendorf bis Opfikon

Der längste und teuerste Abschnitt des Glattuferwegs befindet sich mit rund 3,3 Kilometern in Dübendorf. Dafür sind 11 Millionen Franken vorgesehen, plus weitere 11 Millionen für Wasserbauprojekte –also die Revitalisierung und den Hochwasserschutz. Auf Stadtzürcher Boden werden 9,1 Millionen Franken in einen rund 2,85 Kilometer langen Abschnitt des Uferwegs fliessen, weitere 9,4 Millionen sind für Wasserbauprojekte vorgesehen. In Opfikon wird der Uferweg rund 3,2 Kilometer lang, die Kosten dafür belaufen sich laut Plan auf 7,5 Millionen Franken, und Wasserbauprojekte werden weitere 10,5 Millionen Franken kosten. In Wallisellen schliesslich ist ein 26 Meter langes Stück Glattuferweg geplant, das für 300’000 Franken erstellt werden soll. Hinzu kommt für alle Gebiete ein Personalaufwand, der inklusive Kommunikation und Betreuung einer Website auf 4,2 Millionen Franken zu stehen kommt. Vorgesehen sind zwei Vollzeitstellen für die Dauer des Projekts.

Ausgenommen vom aktuellen Beschluss des Kantonsrats sind übrigens Wasserbauprojekte, die bereits jetzt umgesetzt werden. Sie laufen unter Hochwasserschutz und Renaturierungsmassnahmen. Erst vergangene Woche wurde in diesem Rahmen begonnen mit dem Projekt «Glatt, Aufwertung Zwicky, Dübendorf». Weitere Beispiele sind «Glatt, Revitalisierung Altried, Zürich und Wallisellen» und «Glatt, Stadtpark, Opfikon».

Kein Geld aus der ZKB-Jubiläumsdividende

Die SVP/EDU-Fraktion beantragte eine teilweise andere Finanzierung: Sie stellte den Antrag, 10 der 63 Millionen Franken mit einem Teil der ZKB-Jubiläumsdividende zu bezahlen. Dies hätte den Kantonsanteil entsprechend reduziert. SVP und EDU begründeten ihren Antrag damit, dass bei diesem Projekt auch Gewässerzugänge für die Bevölkerung gebaut würden, weshalb Geld aus der ZKB-Jubiläumsdividende verwendet werden dürfe.

Der Rat lehnte den Minderheitsantrag jedoch mit 126 zu 47 Stimmen ab. Die einzelnen Zugänge zum Fluss würden separat beschlossen. Sie seien deshalb nicht Teil des Rahmenkredits.

SDA/mrl

