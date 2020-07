Schwimmunfall im Kanton Tessin – 65-jähriger Deutscher ertrinkt im Luganersee Die Leiche des Mannes wurde am Dienstagmorgen bei Brusino Arsizio gefunden. Zuvor hatte er in einem Grotto zu Abend gegessen.

Vor Morcote ist der Mann von seinem Boot in den See gestiegen und nicht mehr aufgetaucht. (Keystone/Ti-Press/Pablo Gianinazzi/Archiv)

Ein 65-Jähriger ertrank am späten Montagabend im Luganersee vor Morcote. Die Polizei fand die Leiche des Deutschen am Dienstagmorgen bei Brusino Arsizio. Er war von seinem Boot aus in den See gestiegen.

Der Mann ass in einem Grotto in Caprino zu Abend, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte. Anschliessend wollte er mit einem Bekannten in seinem Boot nach Caslano zurückfahren. Vor Morcote hielt er rund 500 Meter vom Ufer entfernt an. Gemäss ersten Erkenntnissen stieg er dort ins Wasser und tauchte nicht mehr auf.

Sein Bekannter fuhr nach Morcote und löste Alarm aus. Beamte der Kantonspolizei, der Stadtpolizei Lugano und der Regionalpolizei nahmen die Suche auf. Am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr bargen sie den Ertrunkenen bei Brusino Arsizio, auf der anderen Seeseite von Morcote.

Bei Brusino Arsizio ist die Leiche gefunden worden. (Google map)

( SDA /fal )