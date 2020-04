Dielsdorf – 66-Jährige wird vermisst Seit Donnerstag, 9. April, wird in Dielsdorf eine 66-jährige Frau vermisst. Stefan Bill

Am Donnerstagmorgen (9.4.2020), kurz vor 9 Uhr, stieg die an Demenz erkrankte 66-jährige Marianne Zentner in Dielsdorf an der Breitestrasse aus einem Auto, das sie zu einem Arztbesuch fuhr. Danach ging die Frau aber zu Fuss in unbekannte Richtung, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Signalement

Die Vermisste ist circa 165 cm gross und schlank. Sie hat mittellange, graue Haare und trägt eine Brille. Bekleidet ist die Frau mit einem grob gestrickten beigen Pullover mit skandinavischen Mustern und blauen Jeans.

Es wird um schonendes Anhalten gebeten.

Personen, die Angaben über den Aufenthaltsort der Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Tel. 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.