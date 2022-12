WegAnfrage im Kantonsrat – 660 Nachtflüge führen zu kritischen Fragen Am Flughafen Zürich starteten oder landeten 2021 zwischen 23 und 6 Uhr 660 Flugzeuge. Zwei Grüne wollen genau wissen, weshalb. Martin Liebrich

Der Fluglärm wirft Fragen auf. Zwei Kantonsräte wollen vom Regierungsrat Antworten, weshalb in Kloten oft zwischen 23 und 6 Uhr geflogen wird. Foto: Heinz Diener

Der Lärm lässt Urs Dietschi (Lindau) und Daniel Heierli (Zürich) keine Ruhe. Die beiden Kantonsräte von den Grünen reichen eine Anfrage ein, die den Fluglärm aus Kloten betrifft. Genauer: jenen in den Nachtstunden, also zwischen 23 und 6 Uhr. Zwar war der Zürcher Fluglärmindex (ZFI) 2021 so tief wie noch nie. Das heisst: Nur 2020 waren in den vergangenen zehn Jahren noch weniger Personen übermässig vom Fluglärm betroffen. Grund ist die Corona-Pandemie. Aber Nachtflüge – also Flüge zwischen 23 und 6 Uhr – gab es 2021 trotzdem. Und zwar nicht zu knapp. 660 waren es, wie Regierungsrätin Carmen Walker Späh an der Medienkonferenz zum Flughafenbericht sagte. Das ist deutlich weniger als 2019, als es 2359 waren, die zwischen 23 und 23.30 Uhr noch starteten oder landeten. In dieser Zeitspanne ist das bewilligungsfrei möglich.