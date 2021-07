Ab Hof in Regensdorf – 670 Legehennen vor dem Schlachthaus gerettet Eierproduzent Philip Ogg aus Watt hat für alle seine ausgedienten Legehennen neue Besitzer gesucht und gefunden. Die Aktion war ein voller Erfolg. Fabian Boller

Philip Ogg und seine Söhne Maxim und Lionel verabschieden sich von den Legehennen. Foto: Paco Carrascosa

Aus der ganzen Schweiz und sogar aus Liechtenstein sind die Leute letztes Wochenende nach Watt gereist, um sich gratis ein paar lebende Hühner zu ergattern. Eierproduzent Philip Ogg hatte zusammen mit der Susy-Utzinger-Stiftung für Tierschutz eingeladen. Innert 90 Minuten konnte für alle 670 ausgedienten Legehennen ein neues Daheim gefunden werden. Kein einziges Tier musste zum Schlachthof gebracht werden.

Legehennen haben normalerweise ein eher kurzes Dasein. Bereits nach zehn bis zwölf Monaten nimmt ihre Eierleistung ab, und auch die Schalenqualität wird schlechter. Für die Eier können deshalb nicht mehr so gut verkauft werden. Und so landen die Hühner in der Regel im Schlachthaus – nicht so allerdings bei Philip Ogg.