Grosskontrollen im Zürcher Unterland – 68 Stundenkilometer zu schnell: Polizei verhaftet Raser Die Kantonspolizei Zürich hat am Samstag im Zürcher Unterland und im Glattal zwei verkehrspolizeiliche Grosskontrollen durchgeführt. Dabei hat sie unter anderem einen Raser aus dem Verkehr gezogen.

Die Kantonspolizei Zürich hat am Samstag im Zürcher Unterland einen 28-jährigen Raser verhaftet. Kantonspolizei Zürich

Am Samstagnachmittag hat die Kantonspolizei Zürich auf der Irchelstrasse in Freienstein gemäss Mitteilung rund 65 Motorräder kontrolliert. Bei über einem Dutzend dieser Motorräder wurden technische Mängel wie verbotene Luftfilter und Auspuffanlagen oder abgedunkelte Leuchten und Blinker festgestellt. Ein Motorrad musste aufgrund einer defekten Ölwanne vor Ort stillgelegt und abgeschleppt werden. Bei der Kontrolle fiel zudem auf, dass wegen der hohen Temperaturen viele Motorradfahrer ohne Schutzausrüstung unterwegs waren.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierte die Kantonspolizei dann an verschiedenen Orten im Raum Dübendorf, Wallisellen und Kloten sowie auf den Autobahnachsen aus der Stadt Zürich den Verkehr. Gemäss Mitteilung wurde dabei ein 28-jähriger Kosovare verhaftet, der mit seinem Fahrzeug mit 128 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 60 unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrollen hat die Kantonspolizei 13 Personen wegen Geschwindigkeitsübertretungen, technischen Abänderungen an den Fahrzeugen oder dem Fahren unter Alkohol oder Drogen angezeigt. Zudem hat sie rund 50 Ordnungsbussen ausgestellt. Bei 25 Motorrädern und Personenwagen mussten technische Mängel beanstandet werden. Die Fahrzeuge wurden in groben Fällen dem Strassenverkehrsamt zur Nachprüfung gemeldet. In leichtern Fällen wurden die Lenkenden mit einem Beanstandungsrapport zur Behebung der Mängel aufgefordert.

zim

