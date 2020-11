Pantomime, Körpersprache-Profi Infos einblenden

Damir Dantes arbeitet auch im Gehörlosenzentrum Zürich. Foto: Marc Dahinden

Damir Dantes (48) wohnt in Zürich und ist seit mehr als 20 Jahren als professioneller Pantomime und Theaterpädagoge tätig. 2019 war er unter anderem in der Opernhaus-Aufführung «Manon» zu sehen. Er hat mehr als 1200 Auftritte in der ganzen Welt absolviert und wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet. Seit Jahren gibt er Körpersprache-Seminare und arbeitet unter anderem auch am Gehörlosenzentrum in Zürich. Seit 2018 hat sich der Experte für Nonverbale Kommunikation und zertifizierte Mimikresonanz-Trainer auf Emotionscoaching durch Mimik und Mikroexpressionen spezialisiert.