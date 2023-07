Tierschutz-Aktion in Watt – 700 Hennen finden statt des frühen Tods ein neues Zuhause Die Hennen des Watter Hofs Ogg legen nicht mehr jeden Tag ein Ei. Dennoch geht ihr Leben weiter. Warum – und was ihre neuen Halter beachten müssen. Peter Weiss

Philip Ogg kümmert sich um seine Legehennen. Am Samstag werden sie alle den Hof seiner Familie verlassen – aber nicht, wie vor dem Beginn der Legehennen-Aktionen in Watt, in der Metzgerei landen. Foto: Balz Murer

Am Samstagmorgen fängt für 700 gefiederte Watterinnen ein neues Leben an. Nachdem sie auf dem Bauernhof der Familie Ogg während zwölf Monaten als Hochleistungslegehennen aktiv waren, zügelt am Samstag aller Voraussicht nach jede Einzelne von ihnen direkt in ihr neues Zuhause. Von der Susy-Utzinger-Stiftung vermittelt, gelangen sie am Samstag ab 7.30 Uhr in die Obhut ihrer neuen Halterinnen und Halter. Diese kommen gestaffelt, um die Ausstallung für die Tiere möglichst stressfrei zu halten. «Und nach etwa zwei Stunden wird alles vorbei sein», schildert Philip Ogg. Er kennt den Ablauf genau, schliesslich nimmt Ogg the Farmer, wie er seinen Betrieb im Watter Dorfzentrum nennt, schon zum sechsten Mal an der Legehennen-Aktion der Susy-Utzinger-Stiftung teil. Die Stiftung für Tierschutz lancierte die schweizweit an mehreren Orten ausgeführte Aktion im Jahr 2011.