Rentner muss drei Jahre ins Gefängnis – 75-jähriger Vergewaltiger scheitert mit Gegenangriff auf sein Opfer Einem Rentner wird die Vergewaltigung einer viel jüngeren Bekannten zur Last gelegt. An der Gerichtsverhandlung dreht er den Spiess um – das nimmt man ihm aber nicht ab. Daniela Schenker

Beschuldigter und Privatklägerin wurden am Bezirksgericht Bülach getrennt befragt. Foto: Sibylle Meier

Hat der heute 75-jährige dorfbekannte Mann seine fast 40 Jahre jüngere Bekannte erst sexuell genötigt und dann vergewaltigt und dadurch stark traumatisiert, so wie ihm dies die Staatsanwältin vorwirft? Oder ist er selber das unschuldige Opfer weiblicher Avancen? Hat sie die Vergewaltigung gar erfunden, um den Seitensprung zu vertuschen oder um Aufmerksamkeit zu erheischen, wie dies sein Anwalt vermutet? Mit dieser Frage sah sich das Bezirksgericht Dielsdorf am Mittwoch konfrontiert.

Unbestritten ist einzig der Ort des Geschehens: das Schlafzimmer der Frau im Zürcher Unterland. Der beschuldigte Mann erzählte, wie er an einem Morgen im Frühjahr 2019 dorthin gekommen war. Eigentlich habe er die Frau – die er bis dahin eher flüchtig gekannt hat – per Whatsapp gefragt, ob sie ihm einen Kaffee machen könne. Sie sei noch im Pyjama, habe sie geantwortet. Das störe ihn nicht, er komme vorbei. Weil ihre Kinder neben der Küche schliefen, sei man in den ersten Stock gegangen. Dort habe sie ihm auf der Bettkante des Schlafzimmers erzählt, dass sie eine spirituelle Heilmethode praktiziere, und ihn gefragt, ob er diese ausprobieren wolle.