75-Jahr-Jubiläum – So wird das Wetter am grossen Flughafenfest Von Freitagmittag bis Sonntag feiert der Flughafen sein 75-jähriges Bestehen. Erwartet werden bis zu 150’000 Besuchende. Aber was macht das Wetter? Martin Liebrich

Meteo Schweiz kündigt gutes Wetter für das Unterländer Festwochenende an. Themenfoto: Sabina Bobst (Archiv)

Aviatikfans haben sich die drei Tage in der Agenda dick angestrichen. Vom 1. bis 3. September lädt der Flughafen Kloten zum grossen Jubiläumsfest. Wer hingeht, erhält Einblicke in Bereiche, die sonst nur ausgewählte Mitarbeitende zu sehen bekommen. So wird etwa die Schallschutzhalle erstmals für die Bevölkerung geöffnet. Alle, die drinnen sind, brauchen sich wegen des Wetters keine Gedanken zu machen.

Doch grosse Teile des Flughafenfests finden unter freiem Himmel statt. Etwa im Circle-Park oder auch auf den Flächen des Standplatzes Tango, wo verschiedene Attraktionen zu sehen sein werden. Auf das Wetter wurde nicht zuletzt bei der Wahl des Termins geachtet, wie Flughafen-Mediensprecherin Jasmin Bodmer-Breu erklärte. Es gibt in Kloten zwar niederschlagsärmere Monate als den September, aber die wären dann auch deutlich kühler.

Die Rechnung scheint wettermässig jedenfalls aufzugehen. Laut aktueller Prognose von Meteo Schweiz löst sich die Bewölkung im Lauf des Vormittags am Freitag auf. Danach ist es sonnig oder ziemlich sonnig, bis am Sonntag früh hohe Bewölkung aufzieht. Niederschläge sind aber für die ganzen drei Tage nicht angesagt. Und die Temperaturen bewegen sich ebenfalls in einem angenehmen Bereich. Unter 12 Grad werden sie voraussichtlich nicht sinken, das Maximum wird für Samstag und Sonntag mit 27 Grad angegeben. Am Freitag ist es mit 24 Grad etwas kühler, aber sicher noch angenehm.

Freuen dürfte diese Vorhersage auch die Organisatoren der gleichzeitig stattfindenden anderen Feste im Zürcher Unterland. Das Watterfäscht und das Dorffest Hüntwangen finden ebenfalls von Freitag bis Sonntag statt – auch grösstenteils unter freiem Himmel.

Mehr Glück als beim Zürich Openair

Das grosse Festwochenende dürfte somit unter sehr günstigen meteorologischen Bedingungen stattfinden. Dies, nachdem am vergangenen Wochenende das Zürich Openair in Rümlang wegen eines Unwetters sogar evakuiert werden musste. Am Connected, das eine Woche vor dem Zürich Openair ebenfalls in Kloten stattgefunden hatte, war dagegen die Hitze das grosse Thema gewesen. Zwischen dem 16. und dem 20. August wurden teils weit über 30 Grad gemessen. Die Gäste wurden via Website des Anlasses sogar aufgefordert, genug zu trinken und sich wenn nötig an kühleren Orten aufzuhalten.

Martin Liebrich ist stellvertretender Chefredaktor beim «Zürcher Unterländer». Er arbeitet seit 1999 im Journalismus. Mehr Infos

