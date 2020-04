Die Schule Eduzis übt sich schon seit mehreren Jahren im digitalen Lernen. Funktioniert das auch, wenn die Schule geschlossen ist?

Gaetano Bisaz: Wie alle Schulen haben wir durch die Pandemie einen Turbobooster in Sachen Distanzlernen erfahren müssen. Das wollten wir so definitiv nicht – Entwicklungen brauchen schliesslich Zeit, bis sie sich etabliert haben. Distanzlernen ist ja nicht einfach Schule mit anderen Mitteln, sondern stellt neue Anforderungen an alle Beteiligten.



Sandra Monroy: Klar wünsche ich mir die Situation auch anders. Aber ich sehe darin auch Chancen und erhoffe mir, dass wir die positiven Aspekte dieser Entwicklung in die Zukunft mitnehmen können. Zum Courant normal können wir wohl nicht mehr zurückkehren.