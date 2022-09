Familie baut historischen Zug um – Für ihren eigenen Bahnwaggon investierten sie 750'000 Franken Die Rutschmanns retteten einen alten Bahnwagen und restaurieren ihn in Winterthur. Obwohl der Waggon noch nicht fertig ist, feiern sie bereits Feste auf der Schiene. Delia Bachmann

Familie Rutschmann baut in Winterthur einen historischen Zugwagen um und reist damit durch die Schweiz. Von links: Thomas, Tino, Susanna, Anita und Christoph Rutschmann. Madeleine Schoder

Als Besitzer eines Privatzugs kommt man in Erklärungsnot. Besonders in der Schweiz, wo selbst Bundesräte die S-Bahn nehmen. Jedenfalls stellt Christoph Rutschmann bei der Führung durchs alte Lokdepot in Winterthur ungefragt klar: «Das ist kein Projekt von reichen Spinnern.» Mit sieben Mitgliedern aus der Familie, darunter zwei Lokführer-Brüdern, restauriert er hier seit zweieinhalb Jahren einen historischen Messwagen. «Das Eisenbahnvirus wurde uns in die Wiege gelegt.» Schon der Vater, der für die SBB arbeitete, habe sich für den Erhalt historischer Bahnen eingesetzt.

Mit seinen grossen Fenstern an den Wänden, der Decke und neu sogar im Boden (Panzerglas) bietet der Wagen namens «Xd4ü» bestes Panorama. Obwohl im Inneren noch nicht alles fertig ist, hat er bereits sechs Ausfahrten hinter sich: «Wir wollten so schnell wie möglich auf die Schiene, um die Leute bei Laune zu halten», sagt Thomas Rutschmann, Bruder und Präsident des Familienvereins. Darum hätten sie nach dem Motto «Unten top, oben Schrott» zuerst die Drehgestelle und die Bremsanlage, sprich den Unterbau, revidieren lassen. Die Lokomotive mietet die Familie, die aus Dietlikon stammt, vorerst noch dazu.

1 / 2 Der historische Dynamometer-Wagen ist ein beliebtes Fotosujet bei Trainspottern. Es handelt sich dabei um Eisenbahnenthusiasten, die gerne speziellen Zügen auflauern und diese fotografieren. Foto: PD

Die Gemeinde Dietlikon liegt an der Bahnlinie zwischen Winterthur und Zürich. Obwohl die viel befahrene Strecke als Nadelöhr im Schweizer Schienenverkehr gilt, dürfen die Rutschmanns sie mit ihrem Zug nutzen. Allerdings ohne Halt und «im Windschatten» des schnelleren Intercitys. Los gehts meist auf Gleis 3 am Winterthurer Hauptbahnhof. Tino Rutschmann etwa, einer der Söhne, feierte seinen 25. Geburtstag mit einer Rundfahrt nach Bülach, Eglisau und übers Weinland zurück ins Depot, wo die Party weiterging. Bis zum ersten Zugfest brauchte es allerdings sehr viel Geld, Zeit und Nerven.

7500 Franken auf die Hand

Im März 2017 kaufte Christoph Rutschmann den Wagen. Eine Entscheidung, die das Leben der ganzen Familie auf den Kopf stellte. Der 58-Jährige erinnert sich noch gut an den Ausflug nach Kallnach FR. Das private Eisenbahnmuseum dort stand vor dem Aus und musste seine Sammlung «blitzartig» auflösen. Die historischen Waggons und Lokomotiven rosteten im Regen vor sich hin. Und ein Vertreter der tschechischen Staatsbahnen, der am gleichen Tag auf dem Gelände war, wollte neben zwei Speisewagen auch den Messwagen kaufen, in den sich Rutschmann verguckt hatte.

Die drei früheren Leben des Waggons Infos einblenden Der Dynamometer-Wagen wurde 1912 von der Schweizerischen Industriegesellschaft Neuhausen (SIG) gebaut und von der Firma Amsler & Co in Schaffhausen technisch ausgerüstet. Mit dem Messwagen wurden laut Christoph Rutschmann sämtliche Innovationen der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) getestet. Der Wagen war gefüllt mit Apparaten, die alle möglichen Werte aufzeichneten. In einer «SBB Revue» von 1930 wird das Geschehen beschrieben wie pure Magie: «Unsichtbare, verborgene, geheimnisvolle Kräfte führen die Zeichenstifte. Schwungvolle, gezackte, gewundene, gewellte Linien legen sich aufs Papier. Eine jede Linie hat so viel zu bedeuten: Geschwindigkeit der Fahrt in Stundenkilometern, Trägheitskraft, Pufferdruck, Zugkraft, Leistung in Pferdestärken und anderes mehr», heisst es da.

«Der Dynamometerwagen ist der grosse Diagnostiker des Schienenweges, der strenge Examinator der Triebfahrzeuge und der zuverlässige Experte für technische Neuerungen», schreibt die «SBB Revue» in einem Artikel von 1930, der den Messwagen nach allen Regeln der Kunst in den Himmel lobt. Im Jahr 1979 kaufte die Oensingen-Balsthal-Bahn den Wagen und rettete ihn damit vor der Verschrottung. Danach war er rund 30 Jahre als Salonzug «Chluser Schnägg» unterwegs, bevor er 2006 zum Eisenbahnmuseum Kerzers-Kallnach kam. Als dieses vor fünf Jahren die Sammlung in Kallnach auflöste, kaufte Rutschmann den Wagen. Im April 2020 begann die Familie in Winterthur mit dem Restaurieren. So sah das Innere des Zugwagens aus, als ihn die Rutschmanns im März 2017 kauften. Foto: PD

«Der Wagen war ein technisches Wunderwerk», sagt Forstingenieur Christoph Rutschmann über den «Dynamometer» mit Baujahr 1913. Früher wurden mit dem Wagen neue Lokomotiven auf Herz und Nieren und Gleise auf ihren Zustand getestet. In den Achtzigerjahren war er – zum kitschigen Salonwagen umgebaut – beliebt bei Hochzeitsgesellschaften. Und um die Jahrtausendwende landete er im Freilichtmuseum, wo Rutschmann das «einzigartige Schweizer Kulturgut» rettete. Mit 7500 Franken bar auf die Hand. «Der Kauf war das Billigste am Ganzen», sagt er heute. Allein der Transport ins alte Lokdepot habe ein Vielfaches davon gekostet.

Die ganze Familie packt an

«Und dann hatten wir das Geschenk», sagt Susanna Rutschmann. Die Frau von Thomas Rutschmann war beim Ausflug nach Kallnach mit von der Partie: «Jesses, was für ein Schrotthaufen», dachte sie damals. Trotzdem war sie dabei, als die Familie den Verein «Xd4ü» gründete und ihr die Finanzen als Ämtli zufielen. «Ausgerechnet», sagt sie heute und schmunzelt. Bis am Schluss wird die Familie rund 750‘000 Franken unwiederbringlich in den Wagen investiert haben. Dazu kommen noch 4500 eigene Arbeitsstunden.

«Das war schon happig. Aber wir stemmen es Schritt für Schritt», sagt Anita Rutschmann, die mit Christoph Rutschmann verheiratet ist. Auch bei ihr dauerte es, bis der Funke übersprang. Am Anfang gab es auch einige böse Überraschungen. Die Familie zerlegte den Wagen bis auf sein Skelett, wobei viel Rost und verrottetes Holz zum Vorschein kamen. Freude hatten die beiden Frauen, die beim Dampfbahnverein Zürcher Oberland oft zusammen im Speisewagen servieren, an den gemeinsamen Arbeitstagen. Sie malten, schnitten Gewinde und versenkten Schrauben. «Es ist wichtig, immer wieder Neues zu lernen und zu spüren, wie es ist, wenn man etwas nicht so gut kann», sagt Anita Rutschmann, die Primarlehrerin ist.

An den Wänden fehlen noch die Rohre für die Dampfheizung. Diese stellt laut Thomas Rutschmann nur ein Werk in Mariupol her, das wegen des Ukraine-Kriegs nicht liefern kann. Foto: Madeleine Schoder

Durchs Panzerglas am Boden sieht man die Schienen und wie sich die Achsen bewegen: «Die Leute stehen nicht so gern aufs Glas», lautet das erste Fazit von Christoph Rutschmann. Foto: Madeleine Schoder

Für Susanna Rutschmann ist die gemeinsame Zeit das Schönste am Projekt: «Es hat uns als Familie zusammengeschweisst.» Die übrigen Rutschmanns, die am Esstisch in der Wagenmitte bei Kaffee und Gipfeli sitzen, nicken an dieser Stelle. Neben dem Zug verbindet die Familie noch ein weiteres Hobby – die Blasmusik. Anita und Christoph spielen Klarinette, Tino die Posaune, Susanna die Querflöte und Thomas die Tuba. Nicht da sind an diesem Tag die drei Waldhornspieler: Daniel, Dominik und Nick. Gibt es künftig also Konzerte auf der Schiene? «Die Gründung einer Vereinsmusik steht schon lange auf der Traktandenliste», sagt Thomas und lacht. Zuerst aber soll der Wagen fertig werden.

Möglichst nah am Original

Beim Umbau legten die Rutschmanns zumindest beim Wagenäussern grossen Wert auf Originaltreue. Das zeigt sich etwa bei den beiden Petrollampen. Eine davon stammt aus dem Nachlass des Vaters, die andere kauften sie im Internet. Inklusive einem Döschen für Knallpetarden, die in der Schweiz – anders als etwa in Frankreich – schon lange nicht mehr zum Alarmschlagen eingesetzt werden. Ein Blickfang ist auch die «Gaube». Durch den Ausguck im Dach wurde bei Kontrollfahrten beobachtet, wie sich der Bügel an der Fahrleitung verhält.

1 / 5 In der Dose an der Petrollampe wurden Knallpetarden aufbewahrt, die in der Schweiz allerdings nicht mehr zum Einsatz kommen. Foto: Madeleine Schoder

Die Familie erledigte viele Arbeiten selbst. Ohne externe Hilfe ging es aber trotzdem nicht. Hier kam eine zufällige Bekanntschaft von Christoph Rutschmann ins Spiel. Im Speisewagen der historischen Mittelthurgaubahn lernte er René Brassel kennen. Dieser erzählte ihm bei einem Bier von seinem Traum, eine Firma für die Restauration von historischen Zügen zu gründen. Mit der Historic Rail Services GmbH, die ebenfalls im Lokdepot in Winterthur eingemietet ist, ging dieser in Erfüllung: «Unser Zug war quasi sein Gesellenstück», sagt Rutschmann.

Zugwagen zum Mieten

Beim Wageninnern orientierte sich die Familie am letzten Verwendungszweck als Salonwagen. Das alte Mobiliar landete allerdings in der Mulde: «Das war eine Mischung aus Versailles und französischem Puff», sagt Christoph Rutschmann. Nun sind die Kronleuchter und der rote Spannteppich weg. Dafür hats einen hellen Holzboden und ein feines Furnier aus Vogelaugenahorn. An der weissen Decke fehlen noch die Lampen und ein LED-Band. Zudem soll es eine kleine Küche, eine Toilette, eine Bar und zuhinterst im Wagen eine Lounge geben. Priorität haben aber die Heizung und das Licht. Beides soll bei der nächsten Fahrt im Dezember funktionieren. Die Batterie kommt in einen der Kästen aussen am Zug, wo sie bisher das Bier verstauten.

Der Wagen ist auf dem ganzen SBB-Netz zugelassen. Dafür brauchte es für jede Komponente – Fahrwerk, Räder, Bremsen und so weiter – ein Zertifikat. Mit ihrem Verein sind sie zudem bei einem Verbund historischer Eisenbahnen dabei und damit auch bei der 100-Millionen-Versicherung bei der Allianz. Ihre Reisen organisieren sie über eine Firma, welche die Trassees bucht. Eine etwa halbtägige Fahrt kostet rund 4000 Franken. Um die laufenden Kosten für den Einstellplatz und den Unterhalt zu decken und ein bis zwei Fahrten pro Jahr zu finanzieren, will die Familie ihren Wagen künftig auch vermieten: «Wir werden jetzt schon überhäuft mit Anfragen», freut sich Christoph Rutschmann.

Die Gleise im alten Lokdepot in Winterthur sind mit historischen Bahnen besetzt. Die grüne Lok könnte dereinst den Wagen der Rutschmanns ziehen. Foto: Madeleine Schoder

Mit ihrem Zug hat die Familie aber auch eigene Pläne: «Wir wollen in alle Kantonshauptorte reisen», sagt Thomas Rutschmann. Schwierig werde das in Appenzell, Sarnen und Stans, wo es nur ein Schmalspurnetz gebe. Eine gute Freundin der Familie baut im gleichen Depot eine Lokomotive mit Baujahr 1930 um: «Die Idee wäre, dass uns die Lok in Zukunft zieht.» Auch Ferien könnte sich Thomas, der bis ins Alter von 70 Jahren selbst eine Lok steuern darf, mit dem Zug vorstellen: «Es wäre wie eine Kreuzfahrt auf Schienen.»

