In der Geburtsstadt von Corona – 76 Tage Lockdown in Wuhan und jede Menge Lügen Vor einem Jahr warnten die ersten Experten vor einer neuartigen Lungenkrankheit in China. Zu Besuch in der Stadt Wuhan, in der alles begann – und angeblich alles zu Ende ist. Lea Deuber aus Wuhan

Heute die «sicherste Stadt der Welt»: Menschen spazieren im Dezember am Ufer des Flusses Jangtse in Wuhan. Foto: Getty Images

Die Stadt Xinyang ist die letzte Station, bevor der Zug die Endstation erreicht: Wuhan. Es ist der 22. Januar. Vor einigen Minuten haben die Staatsmedien darüber informiert, dass Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes Wuhan nicht mehr verlassen dürfen. Die meisten Passagiere im Zug sind auf dem Weg zu ihren Familien für das Neujahrsfest. Sie wirken nicht beunruhigt. Aber wenn Beamte nicht mehr gehen dürfen – wer darf als Nächstes nicht mehr raus? Soll man aussteigen? Weiterfahren?

Die Entscheidung, nach Wuhan zu fahren, ist kurzfristig gefallen. Kurz zuvor war ein Video aus einem Spital in Wuhan öffentlich geworden. Ärzte in Ganzkörperanzügen, ein Mann, angeschlossen an Maschinen und Dutzende Schläuche. Die Behörden hatten zugegeben, dass sie ein neues Virus entdeckt haben, doch die Regierung beschwichtigt, alles halb so wild. Warum aber, fragen sich viele Menschen in China, tragen die Ärzte Schutzausrüstung, wenn die Lungenkrankheit nicht gefährlich sein soll? Andere scherzen. Eine Gruselgeschichte in vier Worten? «Ich komme aus Wuhan.» Im Internet witzelt man über Fluhan, Stadt der Grippe.