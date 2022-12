Lions Club Lägern – 7600 Franken für die Winterhilfe Am Weihnachtsmarkt in Regensdorf erzielten der Lions Clubs Lägern und der Lions Club Zürich-Affoltra einen ansprechenden Erlös. Peter Habegger, Lions Club Lägern

Daniel Römer (Mitte) von der Winterhilfe nimmt den Scheck von den Lions-Mitgliedern gerne entgegen. Foto: PD

Nach dem Weihnachtsmarkt 2021 mit garstigem Wetter fand der diesjährige Markt bei angenehmen Temperaturen und zum Teil bei Sonnenschein statt. Der Zuschauerstrom vor allem am Samstag war gegenüber dem Vorjahr entsprechend gross. Der Lions Club Lägern und der Lions Club Affoltra waren auch dieses Jahr vertreten und boten traditionsgemäss die von den Lions-Frauen selbst gebackenen Weihnachtsguetzli und das feine Steinpilz-Risotto nach dem Rezept von Sepp Knuser an. In dem dieses Jahr grösseren und leicht geheizten Grotto-Zelt war es angenehm warm, was zum Verweilen einlud. Die schön dekorierten Tische und der gesamte Dekor liess zweifellos etwas Weihnachtsstimmung aufkommen.

Betrag verdoppelt und aufgerundet

Alles in Allem war es eine erfreuliche Activity der beiden Lions Clubs mit einer freundschaftlichen Zusammenarbeit. Es ist zu hoffen, dass der Weihnachtsmarkt in Regensdorf auch im kommenden Jahr seine Fortsetzung findet. Der Erlös aus dem Verkauf wurde aus den Activity-Kassen verdoppelt und zusätzlich aufgerundet, so dass der Winterhilfe Zürcher Unterland ein Check in Höhe von 7600 Franken überreicht werden konnte. Der Betrag kommt minderbemittelten Einwohnern im Zürcher Unterland zugute.

