Kind sexuell missbraucht – 77-Jähriger zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt Das Zürcher Obergericht hat einen Rentner unter anderem wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit einem Kind verurteilt. Die Richter taten sich schwer mit der Entscheidungsfindung. Flavio Zwahlen

Das Obergericht kommt zum gleichen Schluss wie das Bezirksgericht Dielsdorf und glaubt dem Mädchen. Foto: Flavio Zwahlen

Es sind Bilder, die einem nicht so schnell aus dem Kopf gehen. Im Januar 2019 spielte das Bezirksgericht Dielsdorf bei einer Verhandlung die Videoaufnahme der polizeilichen Einvernahme eines damals 11-jährigen Mädchens ab. In etwas mehr als 90 Minuten erzählt sie erstaunlich reif und wortgewandt von den sexuellen Übergriffen, die sie über sich ergehen lassen musste. Das Mädchen verbrachte einige Male ihre Schulferien beim Beschuldigten, der eng mit ihren Eltern befreundet war. Nun macht sie dem Rentner schwere Vorwürfe und wünscht sich, dass er so lange wie möglich ins Gefängnis muss.

Beweise für die Misshandlungen gibt es nur sehr wenige. So wurde auf dem Handy des Beschuldigten etwa ein Foto eines nackten Mädchens gefunden. Zudem hat die Geschädigte mehrere Zeichnungen gemacht, welche die Übergriffe zeigen sollen. Ausschlaggebend sind jedoch die Aussagen der beiden Beteiligten. Das Bezirksgericht Dielsdorf hat die Schilderungen der 11-Jährigen als glaubwürdig eingeschätzt und den Rentner zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 2 Monaten verurteilt.

Mädchen soll sich in Rentner verliebt haben

Der Beschuldigte akzeptierte das erstinstanzliche Urteil nicht und zog den Fall weiter ans Obergericht. Er streitet die Übergriffe vehement ab. «Alles, was das Mädchen erzählt, ist falsch. Sie lebt eine Fantasie.» Er ist der Meinung, dass sich das Mädchen in ihn verliebt hat. Die Beziehung zwischen ihm und der Geschädigten sei dann auch speziell gewesen. Sprich: Der Altersunterschied von über 60 Jahren sei nicht spürbar gewesen. Der Beschuldigte forderte einen Freispruch.

Laut der Staatsanwältin sind die Aussagen des Mädchens glaubhaft, während die Aussagen des Beschuldigten nicht überzeugend sind. «Zudem gibt es keinen Grund, wieso ein Kind solch gravierende Falschanschuldigungen machen sollte.» Dass der Beschuldigte seine Beziehung zur 11-Jährigen als Beziehung zwischen zwei Kindern wahrgenommen habe, sei schlicht lebensfremd. Die Staatsanwältin plädierte am Obergericht deshalb für die Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils.

Aussage gegen Aussage

Der Verteidiger zerlegte in seinem rund dreistündigen Plädoyer die Aussagen des Mädchens. Für ihn ist es unumgänglich, dass ein Glaubhaftigkeitsgutachten erstellt wird. «Es bestehen offensichtliche Widersprüche in den Aussagen der Geschädigten.» Sachbeweise gebe es praktisch keine, weshalb es sich um eine klassische Aussage-gegen-Aussage-Konstellation handle. «In den Einvernahmen hat das Mädchen jeweils kurz und wenig detailliert geantwortet.» Gewisse Einzelheiten habe sie erst nach mehrmaligem Nachfragen erzählt. «Man musste ihr alles aus der Nase ziehen.»

Der Verteidiger machte zudem darauf aufmerksam, dass bei der Geschädigten eine Borderline-Störung festgestellt wurde. Dabei handelt es sich um eine Persönlichkeitsstörung, die durch Impulsivität und Instabilität von Emotionen und Stimmung, der Identität sowie zwischenmenschlichen Beziehungen charakterisiert ist. Der Verteidiger appellierte an die Richter: «Lassen Sie sich nicht von Ihren Gefühlen, sondern von den wissenschaftlichen Befunden leiten.»

«Der Verteidiger lieferte gute Argumente»

Das Obergericht hat das Urteil des Bezirksgerichts Dielsdorf grösstenteils bestätigt und spricht den Rentner wegen mehrfacher sexueller Nötigung, mehrfacher sexueller Handlungen mit einem Kind sowie wegen mehrfacher Pornografie schuldig. Die Freiheitsstrafe wird auf 4 Jahre und 11 Monate heruntergesetzt. Dem heute 14 Jahre alten Mädchen muss der Beschuldigte zudem eine Genugtuung von 35’000 Franken bezahlen.

Der Richter sagt, dass es sich um einen komplexen Fall handelt. Die Urteilsberatung habe dementsprechend lange gedauert. «Der Verteidiger hat gute Argumente geliefert.» So habe er die Qualität der polizeilichen Einvernahme zu Recht angezweifelt. Und es sei auch richtig, dass die Aussagen der Geschädigten zum Teil erhebliche Widersprüche enthalten. «All dies belegt jedoch nicht, wieso das 11-jährige Mädchen den Beschuldigten über eine längere Zeit so schwer belasten soll.» Hinzu komme, dass die Aussagen des Beschuldigten zu wenig überzeugend seien.

Dem Rentner bleibt nun noch die Möglichkeit, das Urteil ans Bundesgericht weiterzuziehen.