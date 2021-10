Am Schülergartenweg in Bülach – 8,7 Millionen für mehr Schulraum – das Volk muss entscheiden Mehr Schulkinder brauchen mehr Schulraum. Beim Hohfuri soll deshalb gebaut werden.

Schulhaus Hohfuri, Bülach Foto: Balz Murer (mu)

Der Blick in die Zukunft der Stadt Bülach zeigt: viele Schüler, zu wenig Schulraum. Bis 2025 wird es laut Prognose der Abteilung Bildung 300 zusätzliche Primarschulkinder geben. Primarschulpflege und Stadtrat drängen deshalb darauf, neuen Schulraum zu schaffen.

Jetzt geht es hier wieder einen Schritt weiter. Neben dem Schulhaus Hohfuri soll am Schülergartenweg gebaut werden. «Der Stadtrat hat einen Planungskredit für die Durchführung einer Gesamtleistungssubmission in der Höhe von 285’000 Franken bewilligt», heisst es in einer Medienmitteilung. Das heisst: Die Planung kann losgehen. Vorgesehen ist ein Neubau mit Doppelkindergarten, Räumen für drei Primarklassen, Hort und einer Kleinturnhalle – für 8,7 Millionen Franken. Projekte in dieser finanziellen Grössenordnung kommen vors Volk; frühestens Ende 2023 wird darüber abgestimmt. Der Ersatzneubau Schülergartenweg sei nicht vor 2026 zu erwarten, teilt der Stadtrat mit.