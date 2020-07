Tragischer Badeunfall in Rafz – 8-jähriger Bub stirbt nach Badeunfall in Swimmingpool Nach einem Badeunfall in einem privaten Swimmingpool ist am Donnerstagabend in Rafz ein Bub mit der Rega in kritischem Zustand ins Spital geflogen worden. Das Kind ist am Freitagnachmittag verstorben.

Der 8-jährige Bub wurde am Donnerstag mit der Rega in kritischem Zustand ins Spital Bülach geflogen. Symbolbild Keystone

In Rafz ist es zu einem tragischen Badeunfall gekommen: Wie die Kantonspolizei Zürich schildert, ging am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr bei der Einsatzzentrale von Schutz und Rettung Zürich die Meldung ein, dass ein 8-jähriger Knabe bewusstlos aus einem privaten Swimmingpool geborgen worden sei. Ein Ambulanzteam des Spitals Bülach kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungshelikopters der Rega und des Notarztes um den verunfallten Buben. Er wurde anschliessend in kritischem Zustand ins Spital geflogen. Der Junge ist am Freitagnachmittag an den Folgen des Badeunfalls gestorben.

Die genaue Ursache des Unfalls ist zurzeit nicht geklärt und wird durch die Kantonspolizei Zürich in enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft untersucht.

( pst )