Der Platz ist knapp – 80 Covid-Patienten sollen in die Schweiz gebracht werden Wohin mit den im Ausland Erkrankten, die in die Schweiz repatriiert werden sollen und einen Intensivpflegeplatz benötigen? Die Frage beschäftigt Kantone, Spitäler und Armee. Charlotte Walser , Markus Häfliger

Karikatur: Felix Schaad

Die Situation in den Schweizer Spitälern ist bereits angespannt. Nun muss auch noch eine Lösung gefunden werden für 80 Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die im Ausland an Covid erkrankt sind und einen Intensivpflegeplatz benötigen. Sie sollen repatriiert werden – mehr als die Hälfte von ihnen aus Balkanländern.