Erdbeben in der Türkei und Syrien – Die Schweiz schickt 80 Spezialisten und Suchhunde zur Hilfe Im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind Hunderte Menschen bei schweren Erdbeben ums Leben gekommen. Weltweit wird Hilfe angeboten – auch aus der Schweiz.

Im türkisch-syrischen Grenzgebiet haben Erdbeben schwere Schäden angerichtet. Hunderte Menschen kamen ums Leben. Video: Tamedia

Die Schweiz will nach dem schweren Erdbeben 80 Spezialisten zur Katastrophenhilfe in die Türkei senden. Die Abreise sei für Montagabend geplant, teilten die Bundesbehörden am Montag mit.

Nach dem internationalen Hilfsaufruf der türkischen Behörden bereite die Humanitäre Hilfe des Bundes derzeit die Entsendung der Rettungskette Schweiz in die Katastrophengebiete der Türkei vor, teilte das Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Montag mit.

1 / 20 «Weisshelme» suchen in Sarmada, Provinz Idlib, nach Überlebenden. Foto: Muhammad Haj Kadour (AFP)

Die Schweizer Vertretungen in Ankara und Istanbul stünden in Kontakt mit den Behörden vor Ort. Dem EDA lägen derzeit keine Informationen über Schweizer Opfer in der Türkei vor. Die Schweizer Staatsangehörigen vor Ort seien gehalten, den Anweisungen der lokalen Behörden zu folgen.

Auch in Bezug auf Syrien, das ebenfalls vom Erdbeben betroffen war, liegen dem EDA keine Informationen über Schweizer Opfer vor, wie es in der Stellungnahme weiter heisst. Aufgrund der prekären Sicherheitslage in Syrien riet EDA ohnehin von Reisen und Aufenthalten jeglicher Art in diesem Land ab.

Tweets von Cassis und Berset

Dass die Schweiz bereit sei, nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien Soforthilfe zu leisten, erklärten Bundespräsident Alain Berset und Aussenminister Ignazio Cassis zuvor in Tweets.

«Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Türkei und in Syrien, die von dem tragischen Erdbeben betroffen sind. Wir sprechen den Familien der Opfer unser Beileid aus und wünschen allen Verletzten gute Besserung», twitterte Berset weiter.

Aussenminister Cassis stellte seinerseits auf Twitter fest, dass er nach dem schrecklichen Erdbeben in der Türkei und in Syrien seinem türkischen Amtskollegen Mevlut Cavusoglu das aufrichtige Beileid der Schweiz ausgesprochen habe. Die Schweiz stehe an der Seite der Türkei und bietet humanitäre Hilfe an.

Dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) liegen derzeit keine Informationen über Schweizer Opfer vor, wie das EDA auf Anfrage gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Abklärungen dazu seien im Gang. Die Schweizer Vertretungen in Ankara und in Istanbul stünden in Kontakt mit den zuständigen Behörden vor Ort. Schweizer Staatsangehörige vor Ort seien angehalten, die Anweisungen der lokalen Behörden zu befolgen.

Suchhundeteams ebenfalls auf dem Weg ins Erdbebengebiet

Schweizer Redog-Suchhundeteams reisen am Montagabend ins Erdbebengebiet. Geplant sind Einsätze gemeinsam mit der türkischen Rettungsorganisation GEA sowie mit der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza).

Am Einsatz zusammen mit der türkischen Rettungsorganisation GEA sind von Redog zehn Personen und sechs Hunde beteiligt, wie Redog-Mediensprecherin Dagmar Wurzbacher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montag sagte.

Am Deza-Einsatz würden weitere zwölf Personen und acht Hunde teilnehmen. Die Flüge der Helfer sollen noch am Montagabend in Zürich zwischen 19 Und 20 Uhr starten. Wann die Helfer mit ihren Hunden vor Ort zum Einsatz kommen werden, hängt laut Wurzbacher von der Situation vor Ort und allfälligen Nachbeben ab und wird aufgrund der Gefahren vor Ort entschieden.

Der Schweizerische Verein für Such- und Rettungshunde (Redog) hilft unter anderem Menschen , die unter Trümmern verschüttet sind.

SDA/sep

Fehler gefunden?Jetzt melden.