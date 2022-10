In Embrach zwischengelagert – 80’000 Franken teure Mattioli-Plastik kam fast ins Alteisen 3,5 Tonnen schwer ist ein Werk des Eisenplastikers Silvio Mattioli, der in Schleinikon arbeitete. Fast wäre sie entsorgt worden. Jetzt wird ein Standort gesucht. Katrin Brunner

Philipp Hasenböhler, Erhard Büchi und Hans Hässig (von links) inmitten der zerlegten Plastik des Künstlers Silvio Mattioli. Jetzt wird ein Platz gesucht für die Kunst. Foto: Katrin Brunner

Seine Kunst steht publikumswirksam in der ganzen Schweiz, beispielsweise in der Stadt Zürich – am Paradeplatz und in Oerlikon. Oder in Martigny, wo sein Werk zwei Kreisel ziert. Die Rede ist vom Eisenplastiker Silvio Mattioli. Der Wehntaler Künstler wird in Kreisen von Kunstinteressierten im gleichen Zug genannt wie Bernhard Luginbühl oder Jean Tinguely.