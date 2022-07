Unfall in Dällikon – 81-jähriger Velofahrer schwer verletzt an der Strasse gefunden Die Kantonspolizei sucht Zeugen, die am Freitagmorgen in Dällikon einen Unfall beobachtet haben.

Ein 81-jähriger Mann verletzte sich bei einem Velounfall in Dällikon schwer. Symbolfoto: Sonntagszeitung

Am Freitagmorgen kam es an der Brunnenwiesenstrasse in Dällikon zu einem Unfall. Laut Mitteilung der Kantonspolizei ging kurz nach 9 Uhr bei Schutz und Rettung die Meldung ein, dass dort eine verletzte Person liegen würde.

Vor Ort trafen die sofort ausgerückten Einsatzkräfte auf einen schwer verletzten 81-jährigen Mann, der neben seinem Velo auf dem Boden lag. Er wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt per Rettungswagen in ein Spital gebracht. Die genaue Unfallursache sei zurzeit nicht geklärt und werde durch die Kantonspolizei Zürich sowie die zuständige Staatsanwaltschaft untersucht, heisst es in der Mitteilung weiter.

zim

