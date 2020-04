Bülach und Corona – 82 Gutscheine für das Gewerbe Neben der SVP unterstützen nun auch BSB und EVP Bülach eine Gutschein-Aktion. Daniela Schenker

Die Aktion soll den Neustart des Bülacher Gewerbes erleichtern. Archiv Madeleine Schoder

Auch in der Stadt Bülach gibt es einige Geschäfte, die angesichts der Corona-Pandemie um ihr Überleben kämpfen. Das hat bereits mehrere Hilfsaktionen ausgelöst. So hat der Stadtrat am 26. März eine Soforthilfe in Höhe von 2,2 Millionen Franken für kleine Unternehmen, gemeinnützig tätige Organisationen und Einzelpersonen beschlossen. Auch die drei Bülacher Parteien SVP, EVP und BSB haben nach einer Lösung gesucht, um das lokale Gewerbe zu unterstützen.