Unfall in Schöfflisdorf – 84-Jährige nach Unfall mit Elektromobil schwer verletzt Ein Auto ist in Schöfflisdorf mit einem Elektromobil zusammengeprallt. Die Lenkerin des Elektromobils musste schwer verletzt ins Spital geflogen werden. Leon Zimmermann

Der Unfall ereignete sich auf einem Fussgängerstreifen. Foto: Kantonspolizei Zürich

Am Dienstag kurz nach 11.15 Uhr kam es in Schöfflisdorf zu einem Verkehrsunfall. Wie die Kantonspolizei mitteilt, fuhr ein 70-jähriger Autofahrer auf der Wehntalstrasse von Oberweningen kommend in Richtung Dielsdorf. Auf Höhe der Kreuzung Unterdorfstrasse, Oberdorfstrasse und Wehntalerstrasse prallte sein Fahrzeug mit einem Elektromobil zusammen, das von rechts kommend auf dem Fussgängerstreifen die Strasse überqueren wollte.

Die 84-jährige Lenkerin des Elektromobils wurde durch den Anprall zu Boden geschleudert und verletzte sich dabei schwer. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar und wird nun durch die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht. Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt. Wegen des Unfalls musste die betroffene Strassenkreuzung für den Verkehr für rund 2,5 Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete Umleitungen ein und regelte den Verkehr.

