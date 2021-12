Seniorin in Kloten schwer verletzt – 85-jährige Fussgängerin von LKW angefahren Eine Seniorin wurde am Dienstag beim Überqueren eines Fussgängerstreifens von einem Lastwagen erfasst. Sie erlitt beim Unfall schwere Verletzungen.

Der am Unfall beteiligte Lastwagen steht auf dem Fussgängerstreifen: Eine 85-jährige Fussgängerin ist von ihm erfasst worden. Foto: Kapo Zürich

Gegen 11 Uhr fuhr am Dienstagvormittag eine 40-jährige Lastwagenchauffeurin auf der Schaffhauserstrasse in Richtung Kreuzung Wilder Mann. Auf einem Fussgängerstreifen kam es zur Kollision des Lastwagens mit einer 85-jährigen Fussgängerin, die die Strasse querte. Die Seniorin musste mit schweren Verletzungen durch Schutz & Rettung Zürich in ein Spital gebracht werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Aufgrund des Verkehrsunfalls musste die Schaffhauserstrasse im Bereich der Unfallstelle durch die Stützpunktfeuerwehr Kloten während mehrerer Stunden gesperrt werden. Für erste Massnahmen stand die Stadtpolizei Kloten im Einsatz, für die Spurensicherung die Kantonspolizei sowie das Forensische Institut Zürich. Die Unfallursache wird von der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland abgeklärt.

Zeugenaufruf Infos einblenden Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Bülach, Telefon 044 863 41 00, in Verbindung zu setzen.

mcp