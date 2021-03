Neueröffnung in Wallisellen – 850 E-Bikes in den ersten drei Wochen abgesetzt In der Pandemie werden so viele Elektrofahrräder verkauft wie noch nie. Infolge des Booms übersteigt die Nachfrage das Angebot. Eine neu eröffnete Filiale in Wallisellen schafft Abhilfe. Caroline Leutwiler

Daniel Bühler (links), Head of Sales, und Gunnar Meinel, Shop-Manager, konnten in der M-Way-Filiale von Beginn an viele E-Bikes verkaufen. Foto: Francisco Carrascosa

Die Nachfrage ist ungebrochen: «In den ersten Wochen haben wir 850 E-Bikes verkauft», sagt Daniel Bühler, Head of Sales bei M-Way. Das seien etwa zwei- bis dreimal so viele wie normal. Im Gegensatz zu den Tagen nach dem ersten Lockdown seien die Verkaufslokale aber nicht mehr gestürmt worden. «Die Leute haben sich während des zweiten Lockdown gut informiert und kommen jetzt in die Läden», sagt Filialleiter Gunnar Meinel.

Mit der Wiedereröffnung der Detailhandelsgeschäfte am 1. März hat der E-Bike-Händler M-Way in Wallisellen seine grösste Filiale in Betrieb genommen. Mit 580 Quadratmeter Ladenfläche, viel Holz, kompetenter Beratung, eigener Werkstatt und 85 Modellen zum testen bietet sich ein zeitgemässes Einkaufserlebnis. «Probefahren ist unsere Stärke», sagt Bühler.