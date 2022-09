Unfall in Grandvillard FR – 86-jährige Autolenkerin verunfallt auf Freiburger Alpweg tödlich In Grandvillard ist eine Lenkerin mit ihrem Fahrz von der Strasse abgekommen und rund 15 Meter einen steilen Hang hinunter in den Wald gestürzt.

Ein Einsatzfahrzeug der Kantonspolizei Freiburg. Foto: Lukas Lehmann (Keystone)

Auf einem privaten Kiesalpweg in Grandvillard FR ist am Sonntagmittag eine 86-jährige Lenkerin mit ihrem Auto abgestürzt und tödlich verletzt worden. Ihr Fahrzeug kam von der Strasse ab und stürzte rund 15 Meter einen steilen Hang hinunter in den Wald.

Der genaue Unfallhergang wird noch untersucht, wie die Freiburger Kantonspolizei am Montag mitteilte. Für die Bergung im schwierigen Gelände standen nebst der Rettungskolonne auch die Rega sowie die örtlichen Feuerwehr im Einsatz. Das Fahrzeug musste mit einer Seilwinde geborgen werden.

SDA/anf

