Tod von Nahel in Frankreich – Nach der dritten Krawallnacht stehen die Zeichen erst recht auf Eskalation 875 Festnahmen, 249 verletzte Polizisten, 3880 Brände: Die Bilanz nach ist verheerend. Präsident Macron ruft die Eltern der Jugendlichen auf, ihrer Verantwortung nachzukommen. Der Notstand bleibt vorerst aus. Thomas Kirchner aus Paris

Spuren der Gewalt: Ein ausgebranntes Fahrzeug im nordfranzösischen Roubaix. Foto: Denis Charlet (AFP)

Die dritte Nacht nach dem Tod des 17-jährigen Nahel durch die Kugel eines Polizisten in Nanterre war eine schwere Enttäuschung für die Politik. Ihre Hoffnung, die Proteste und die Gewalt im Land könnten sich abschwächen, erfüllte sich nicht. Alle Zeichen stehen vielmehr auf Eskalation. Wieder kam es zu enormen Krawallen in vielen Städten, zogen junge Leute brandschatzend durch die Viertel, zündeten öffentliche Gebäude, Mülltonnen, Autos, Busse an, lieferten sich Scharmützel mit der Polizei.