In die Waldluft eintauchen

Mit dem Duschgel «Waldzauber» von Farfalla fühlt man sich gleich in eine andere Welt transportiert. Foto: Farfalla

Der Zürcher Familienbetrieb Farfalla hat den Wald in ein Duschgel gepackt. «Waldzauber» riecht umwerfend natürlich. Ideal, um morgens die Lebensenergie in Schwung zu bringen – oder abends, um runterzufahren. Der Duft hängt nach dem Duschen auch noch sanft in der Badezimmerluft, man könnte glatt die Welt vergessen. (Martin Fischer)

Bei Farfalla, 12.90 Franken

Für das perfekte pochierte Ei

Mit dem Küchenhelfer von Oxo gelingen pochierte Eier mühelos. Foto: Oxo

Sieht simpel aus, veredelt Ihr Leben aber ungemein: Mit diesem Küchenhelfer von Oxo, der nicht viel mehr Platz braucht als eine Kaffeetasse, gelingen Ihnen pochierte Eier ab dem ersten Versuch. Natürlich ginge es mit ein wenig Übung auch ohne dieses Teil, aber wir wollen uns ja das Leben nicht nur angenehmer machen, sondern auch kein einziges Ei verschwenden. Schliesslich ist mit tierischen Produkten besonders sorgfältig umzugehen und jede Verschwendung zu vermeiden.

Sie bringen also mit einem Schuss Essig angereichertes Wasser bis kurz vor den Siedepunkt und lassen dann ein Ei durch das trichterförmige Utensil in die Pfanne gleiten. Während knapp vier Minuten wabert nun das Eiweiss um den Dotter herum und verfestigt sich zu einem perfekten pochierten Ei. Und Sie essen immer noch einfallslose Frühstückseier? (Tina Huber)

Im Zweierpack bei Globus, 17.90 Franken

Hände hoch, oder ich massiere

Die Massagepistole löst auch bei Büro-Versteiften Verspannungen. Foto: Lola

Als ich zum ersten Mal im Internet ein solches Ding sah, vermutete ich ein Sextoy. Sie können sich mein Erstaunen vorstellen, als mein 14-jähriges Kind kürzlich damit auftauchte! Doch wie der Handball-Versessene mir erklärte, dient ihm das Teil für den Muskelaufbau und zur Muskelregeneration.

Der eigentliche Zweck aber ist, Verspannungen zu lösen und wie bei einer klassischen Massage für Entspannung zu sorgen, durch das Klopfen und Rotieren der Aufsätze. Super auch für Büro-Versteifte. Achtung: Die Testergebnisse und Kosten der verschiedenen Marken variieren stark. (Philippe Zweifel)

Zum Beispiel von der Marke Lola über Galaxus, 68.40 Franken



Personalisierte Fingerringe schmieden

Mit diesem Set schmieden Sie aus Wachs einen Fingerring nach Ihren Vorstellungen und schicken das Muster ein. Ein Schweizer Goldschmiedeatelier realisiert dann Ihr Schmuckstück nach Ihrer Vorlage. Im Set enthalten sind zwei Wachsringe – falls der erste Versuch danebengeht oder Sie sich mit der besten Freundin oder dem Liebsten gegenseitig einen Ring schmieden möchten.

Wer lieber unter Anleitung werkelt, gestaltet seinen Ring in einem der Workshops. Das Label, aufgebaut von einer jungen Zürcherin, verwendet recyceltes Silber und Fair-Trade-Gold. (Tina Huber)

Online über www.bishu.ch , ab 149.00 Franken

Nie wieder Augenringe

Wenn der Schlaf wieder einmal zu kurz gekommen ist, hilft manchmal auch kein Espresso oder Abdeckstift, um die dunklen Augenringe wegzuzaubern. Abhilfe leisten können in solchen Fällen nur noch Augenmasken, welche die Haut kühlen und sie mit Feuchtigkeit versorgen. Aber wer hat die teuren Einwegdinger schon auf Lager?

Hier kommen die genialen Augenpads von Dieux Skin ins Spiel, die nach Gebrauch gewaschen und dann beliebig wiederverwendet werden können. An Effektivität büssen die nachhaltigen Augenmasken dabei nicht ein – im Gegenteil: Die Silikon-Pads schmiegen sich an die Haut an und schliessen aufgetragene Seren und Cremes so ein, dass die Haut sie wirksam aufnehmen kann. (Lisa Füllemann)

Bei Cult Beauty, 29 Franken

Ein Satz heisse Füsse

Dank der Heizmatte haben auch «Gfrörlis» wohlig warme Füsse. Foto: Gonser

Es ist erstaunlich, wie wohlig sich 19 Grad in der Wohnung anfühlen, wenn die Füsse schön warm sind. Am besten mit schönen dicken Socken (zum Beispiel selbst gestrickte von wolligwarm.ch, woll-socken.ch oder wollsocke.ch) und auf Knopfdruck: Einfach kurz die kleine Heizmatte einschalten, die Füsse draufstellen und warten, bis es einem warm ums Herz wird. Und keine Sorge: Der Stromverbrauch hält sich vergleichsweise in Grenzen. (Denise Jeitziner)

Bei Gonser, 49.90 Franken

Das «Anti-Dekorationsbuch»

Das Buch «How to Live with Objects» lehrt uns, simple Gegenstände wertzuschätzen. Foto: Penguin Random House

Monica Khemsurov und Jill Singer betreiben die Website Sight Unseen, wo sie so hübsche wie alberne Dinge vorstellen, die man in der Regel leider haben muss. Jetzt ist ihr «Anti-Dekorationsbuch» erschienen: kein nerviger Styling-Knigge, sondern ein Buch über Menschen und ihre Gegenstände. Egal, ob zeitgenössisches Design oder Zeug vom Flohmarkt – wichtig ist, dass die Dinge den Leuten etwas bedeuten. Ein so kundiges und entspanntes Buch, man findet sein Bronze-Nilpferd auf dem Fenstersims danach grad wieder total schick. (Pascal Blum)

«How to Live with Objects» bei Orell Füssli, 76.90 Franken

Schöner sprudeln

Der Wassersprudler von Aarke ist nicht nur praktisch, sondern auch noch hübsch anzuschauen. Foto: Aarke

Wasser selbst sprudeln kann nicht nur nachhaltig und bequem sein, sondern auch schön. Der Sprudler von Aarke ist so formvollendet, dass die Handhabung deutlich intuitiver ist als bei der landläufigen Konkurrenz. Und natürlich darf das schöne Ding gern gut sichtbar in der Küche oder sogar auf dem Esstisch stehen. (Martin Fischer)

Bei Microspot, 169 Franken

Endlich Tagebuch schreiben

Das 5-Minuten-Tagebuch stellt genau die richtigen Fragen, um den Tag zu reflektieren. Foto: Orell Füssli

Jeden Abend einen Eintrag ins Tagebuch schreiben – das klingt einfach, will im Alltag aber doch nicht so ganz klappen. Zurück bleibt meist ein verstaubtes Tagebuch, in dem gähnende Leere herrscht. Dabei bringt das Tagebuchschreiben viele Vorteile: Es hilft unter anderem dabei, seine Gedanken und Gefühle besser einzuordnen und achtsam und dankbar zu sein.

Wer auf diese heilsame Wirkung nicht verzichten will, aber auch nicht viel Zeit hat, sollte sich darum unbedingt das 5-Minuten-Tagebuch zulegen. Das Büchlein stellt jeweils am Morgen und am Abend genau die richtigen Fragen zum Tag, die man in ein bis drei Sätzen rasch beantworten kann. So startet man garantiert optimistisch in den Tag und schläft auch zufriedener ein. (Lisa Füllemann)

Bei Orell Füssli, 16.90 Franken

