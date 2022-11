Verkehrsunfall in Oberhasli – 90-Jähriger wird bei Unfall aus Elektromobil geschleudert Eine Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Elektromobil endete für den Fahrer des Elektromobils mit schweren Verletzungen.

Die Unfallstelle in Oberhasli. Foto: Kapo Zürich

Kurz vor Mittag ereignete sich auf der Höhe des Fussgänger- und Veloübergangs bei der Verzweigung Rümlangerstrasse und Glattstrasse in Oberhasli eine Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Elektromobil. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Fahrer des Elektromobils aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Der 90-Jährige musste durch den Rettungsdienst Spital Bülach in ein Spital gebracht werden. Der 31-jährige Personenwagenlenker sei unverletzt geblieben, heisst es in einer Mitteilung der Polizei.

Wegen des Unfalls musste der Verkehr während drei Stunden durch die Feuerwehr Niederhasli wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht.

mcp