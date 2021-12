Haiti – 90 Menschen sterben nach Explosion von Tanklastwagen Der Fahrer eines Tanklastwagens verlor in Haiti die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lastwagen kippte um und Treibstoff lief auf die Strasse. Dann kam es zur Explosion.

Viele Verletzte erliegen ihren Verletzungen: Angehörige bereiten einen Sarg für ein Opfer der Tanklastwagen-Explosion vor. (15. Dezember 2021) AFP/Richard Pierrin Die getöteten Menschen wollten sich beim umgestürzten Lastwagen Treibstoff holen. Dann explodierte er. AFP/Richard Pierrin 1 / 2

Darum gehts Infos einblenden Haiti leidet unter massiver Treibstoffknappheit.

Als ein Tanklastwagen kippte, wollten sich die Einwohner Benzin holen – dann kam es zur Explosion.

Mindestens 90 Menschen sterben.

Nach der Explosion eines Tanklastwagens in Haiti ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Wie der stellvertretende Bürgermeister der Hafenstadt Cap-Haïtien, Patrick Almonor, am Montag mitteilte, erlagen am Wochenende rund ein Dutzend weitere Menschen ihren schweren Verletzungen. «Wir haben im Moment eine Bilanz von 90 Toten», sagte er. Noch immer seien einige Verletzte in einem kritischen Zustand.

Am Dienstagmorgen hatte der Fahrer eines Tanklasters lokalen Behörden zufolge die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, als er einem Motorradtaxi ausweichen wollte. Der Lastwagen sei umgekippt und Treibstoff auf die Strasse gelaufen. Trotz der Warnungen des Fahrers seien Einwohner zu dem Lastwagen geeilt, um sich dringend benötigten Treibstoff zu holen. Dann sei das Fahrzeug explodiert.

Kriminelle Banden kontrollieren Ölversorgung

Haiti leidet unter massiver Treibstoffknappheit. Das liegt auch an den kriminellen Banden im Land: In den vergangenen Monaten haben sie ihre Macht in der Hauptstadt Port-au-Prince erheblich ausgeweitet und kontrollieren inzwischen die Strassen, die zu den drei Ölterminals des Landes führen. Über ein Dutzend Treibstofftransporter wurden von den Banden entführt, die für die Freilassung der Fahrer hohe Lösegelder verlangten.

Die Krise wirkt sich inzwischen auch auf die Wasserversorgung aus, da sich viele Menschen ihr Wasser von privaten Unternehmen liefern lassen müssen.

AFP/chk

