Fussball im Gefängnis – 90 Minuten Freiheit Auf dem Platz zeigt sich, wer bereit ist für das Leben draussen: ein Matchtag mit dem FC Anstalten Witzwil, der immer nur zu Hause spielt – und plötzlich erfolgreich ist. Moritz Marthaler Raphael Moser (Fotos)

Die ewige Heimmannschaft: Die Fussballer des FC Anstalten Witzwil spielen immer zu Hause, immer hinter der Gefängnismauer.

Draussen wartet die Freiheit. Für manche ist sie nah, für andere noch Jahre weg, doch am Spieltag zeigt sie sich den Insassen der Justizvollzugsanstalt (JVA) Witzwil in einer Form, die jedem bekannt ist. Elf hier, elf dort, ein Schiedsrichter, zwei Tore – Fussball ist überall gleich. Für die Spieler des FC Anstalten Witzwil sind es 90 Minuten in einer Welt, die ihnen sonst verschlossen bleibt.