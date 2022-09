Gefälschte Covid-Zertifikate – 9100 Franken, um ungeimpft ins Restaurant zu gehen Eine Familie aus dem Bezirk Andelfingen wollte mit gefälschten Impfzertifikaten essen gehen – und flog auf. Das kostet sie nun einiges.

Waren nicht geimpft, wollten aber dennoch ins Restaurant. Foto: Tamedia

Es begann in einem Café in Winterthur. Die 54-jährige Mutter wird von einer «nicht namentlich bekannten Frau» angesprochen. Sie könne ihr einen Impfausweis mit vollständiger Covid-Impfung liefern, für 500 Franken das Stück. Die Mutter der ungeimpften Familie geht darauf ein und legt 2000 Franken in einen Briefkasten, wo das Geld abgeholt werden soll. Das war im September 2021.

Zweieinhalb Wochen später treffen vier gefälschte Impfausweise bei der Familie ein. Jeder Ausweis bestätigte je zwei Impfungen mit dem Wirkstoff Comirnaty. Die Impfungen wurden angeblich vom Impfzentrum Willisau im Kanton Luzern bestätigt.

Die ganze Familie beantragt damit ein Covid-Zertifikat: Sie geben ihre Namen und Adressen ein und laden das Foto des gefälschten Impfausweises hoch. So steht es in Strafbefehlen der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, über welche die NZZ berichtet hat.

Nach zwei Stunden werden die Zertifikate annulliert

Es dauert nicht lang, bis man bemerkt, dass da etwas nicht stimmt. Alle Zertifikate werden bereits rund zwei Stunden nach Ausstellung annulliert.

Mutter, Vater, Tochter und Sohn werden mit separaten Strafbefehlen wegen Urkundenfälschung zu Geldstrafen verurteilt. Die Strafbefehle sind rechtskräftig, die Familie wird im Strafregister eingetragen.

Die 54-jährige Mutter muss wegen Anstiftung zu mehrfacher Urkundenfälschung eine bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 100 Franken (6000 Franken) und 1200 Franken Busse zahlen. Hinzu kommen 800 Franken Gebühren für den Strafbefehl.

Der 59-jährige Vater und die 21-jährige Tochter bekommen je eine bedingte Geldstrafe von 45 Tagessätzen à 100 Franken (4500 Franken) wegen Urkundenfälschung. Sie müssen je 900 Franken Busse und 800 Franken Gebühren bezahlen. Der 23-jährige Sohn muss 45 Tagessätze à 110 Franken zahlen. Auch bei ihm fallen 900 Franken Busse und 800 Franken Gebühren an.

Rechnet man das zusammen, hat die Familie total 9100 Franken bezahlt – für Impfausweise, die letztlich nichts wert waren.

lia

