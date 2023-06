Buchs – 99-jähriger Chor geht auf Reisen Das 100-Jahr-Jubiläum steht erst nächstes Jahr an, aber auch der 99. Geburtstag war für den Kirchenchor Buchs Grund genug für einen schönen Ausflug. Kurt Tobler, Kirchenchor Buchs

Der Kirchenchor Buchs darf nächstes Jahr einen besonderen Geburtstag feiern. Foto: PD

«Nöd ganz hundert» ist eine bekannte, aber negativ belegte Aussage. Das trifft zwar auf den Kirchenchor Buchs zu, aber auf jeden Fall höchst positiv. 1924 gegründet, darf der Chor nächstes Jahr einen seltenen Geburtstag feiern. Darauf freuen sich die Mitglieder, auch wenn sie gerade jetzt nicht ganz hundert sind. Aber diese 99 Jahre sind Anlass genug für eine schöne Reise, diesmal vorbereitet vom «Bass».

Früher waren die Männer in der Überzahl

Twerenbold führte die Reisegruppe vorerst über Eglisau, Flaach nach Marthalen zum ersten Halt im Restaurant Rössli. Präsident Kurt Sprecher – ein Marthaler – führte durch «sein Dorf». Prächtige Riegelhäuser und wunderschön geschmückte Brunnen waren zu bestaunen. Dazwischen verweilte die Gruppe in der reformierten Kirche und war sich einig: Die Sitzbänke sind total bequem. Kurt Sprecher orientierte weiter über die Bevölkerungsentwicklung. Als Quizfrage stellte er in den Raum: 1754 lebten elf Menschen über 70 in Marthalen. Wie viele Männer, wie viele Frauen? Niemand kannte die richtige Antwort: zehn Männer, eine Frau.

Irmgard Binder erfreute den Kirchenchor mit Orgelklängen, dann ging es weiter zum Mittagessen ins Restaurant Guggere – hoch über Benken gelegen. Die Fahrt mit dem 47-Plätzer war abenteuerlich. Auf der schmalen Strasse kam ein Lastwagen mit einem Tiefganganhänger entgegen. Dieser musste rückwärts, bergauf in einen Feldweg ausweichen.

Sicht nur bis zum Lägerngrat

Weiter ging es über Uhwiesen, Neuhausen zum Siblinger Randenturm. Auch das war eine anspruchsvolle Fahrt auf schmaler, sehr kurvenreicher Strasse zum Parkplatz. Von dort sind es noch etwa 500 Meter zum Turm. Nach 99 Tritten befindet sich die Plattform auf 19 Metern Höhe. Die Sicht war leider wegen Dunst beschränkt. Auf jeden Fall war der Lägerngrat zu sehen. Die restlichen Möglichkeiten mussten der Panoramakarte entnommen werden: Im Osten der Gross Ruchen, weiter über Bündner-, Urner- und Bernerberge wären die ganzen Alpen sichtbar.

Der Kirchenchor Buchs verbrachte einmal mehr einen schönen und gesellschaftlich reichen Tag.

