Schulvertrag mit Aargauer Gemeinden – Aargauer Kinder dürfen weiter in Weiach zur Schule Die Anschlussverträge von Weiach mit den Gemeinden Kaiserstuhl und Fisibach bleiben bestehen. Zudem darf die Schulpflege weiter an der Schulraumerweiterung arbeiten. Astrit Abazi

Die Kinder aus Weiach behalten ihre Gspänli aus dem Aargau. Archivfoto: Leo Wyden

240 Stimmberechtigte waren von Weiach über Kaiserstuhl und die Kantonsgrenze nach Fisibach gefahren, um an einer in vielerlei Hinsicht ausserordentlichen Schulgemeindeversammlung teilzunehmen. Aus Platzgründen fand diese nämlich bei den Nachbarn im Ebianum statt. Und um diese drei Gemeinden, die in vielen Belangen eng miteinander verwachsen sind, ging es am Abend auch: Seit 2016 besuchen Schülerinnen und Schüler aus den Aargauer Gemeinden die Schule in Weiach. Initianten aus Weiach hatten aber letztes Jahr von der Schulpflege die Auflösung der Anschlussverträge gefordert. Das Schicksal dieses Bündnisses lag dabei ganz in den Händen der Weycherinnen und Weycher. Nach hitzigen Diskussionen stand fest: Die Verträge bleiben und damit auch die Kinder aus Kaiserstuhl und Fisibach.