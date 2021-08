Deponie Steindler – Aargauer laden zu Deponie-Gesprächen ein Die Dereba AG, die nahe Otelfingen eine Deponie bauen will, hat einen Mediator engagiert. Er soll zwischen Planern und Gegnern verhandeln. In Otelfingen ist man skeptisch. Florian Schaer

Bis die Aushubdeponie auf dieser Wiese entsteht, wird es bestimmt noch dauern – wenn sie denn überhaupt je entstehen soll. Foto (Archiv): Francisco Carrascosa

Ob es um einen Golfplatz in Zurzach, eine Auenrenaturierung im Aaretal oder um Salzbohrungen bei Muttenz ging, Emanuel Wassermann ist schon in manchen strittigen Projekten als Mediator engagiert worden. Jetzt soll sich der gelernte Bauingenieur mit der geplanten Deponie Steindler befassen. Wie die «Aargauer Zeitung» am Donnerstag berichtete, hat die in Wettingen domizilierte Betreiberfirma Dereba AG die längst angekündigte Mediation nun offiziell lanciert und Wassermann mit der Aufgabe betraut.

Die Aushubdeponie soll zwar auf Würenloser Boden, jedoch in nur 300 Meter Entfernung zum Otelfinger Siedlungsgebiet realisiert werden. Das Vorhaben stösst bei Anwohnern wie Behörden auf Widerstand, seit die Pläne des Kantons Aargau im September 2018 bekannt geworden sind. Der Otelfinger Gemeinderat hat sich in bisher zwei Behördenvernehmlassungen gegen das Vorhaben gestemmt. Im Wesentlichen führt er Lärm, Staub und Mehrverkehr als Argumente ins Feld. Parallel dazu hat sich um Alt-Nationalrat Ernst Schibli und Martin Schlatter die «IG Nein zur Aushubdeponie» formiert, die den Widerstand organisiert.