Startschuss verschoben – Ab 1. Oktober flitzt der Puck Die Schweizer Eishockey-Saison 2020/21 beginnt in rund eineinhalb Monaten. National- und Swiss League nehmen ihren Spielbetrieb Anfang Oktober auf. Herbie Egli

Am 1. Oktober geht es in der Schweiz wieder los mit Eishockey. Foto: Peter Klaunzer/Keystone

Schweizer Eishockeyfans dürfen sich den 1. Oktober dick anstreichen in der Agenda. Dann beginnt die Saison in der National- und Swiss League. Dies hat die Ligaversammlung am Freitag entschieden.

Ursprünglich war der Saisonstart auf den 18. September geplant. Wegen dem Bundesratsentscheid vom letzten Mittwoch, der die 1000er-Regel bis Ende September verlängert hat, ging die Ligaversammlung noch einmal über die Bücher. Ab Anfang Oktober sind Sportveranstaltungen mit mehr Zuschauern zulässig. Jedoch nur mit strengen Schutzkonzepten. Für die Bewilligungen der Spiele sind die jeweiligen Kantone zuständig.