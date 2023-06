Krawalle nach Tod von 17-Jährigem – Ab 21 Uhr soll in ganz Frankreich der ÖV stillstehen Nach dem Tod eines 17-Jährigen ist es in Frankreich zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Die Regierung will deshalb abends Busse und Strassenbahnen lahmlegen.

In Frankreich ist es nach dem Tod eines 17-Jährigen drei Nächte in Folge zu heftigen Protesten gekommen (30. Juni 2023). Foto: Aurelien Morissard (AP Photo)

Angesichts der gewaltsamen Ausschreitungen in Frankreich sollen im ganzen Land Busse und Strassenbahnen ab abends nicht mehr fahren. Innenminister Gérald Darmanin habe die Präfekten in den Regionen angewiesen, ab 21.00 Uhr den Verkehr dieser Transportmittel einzustellen, teilte das Innenministerium am Freitag in Paris mit. Auch der Verkauf von Feuerwerkskörpern, von Benzinkanistern sowie entzündlichen und chemischen Produkten solle systematisch unterbunden werden.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderte derweil die Onlinenetzwerke zum Löschen von «besonders sensiblen» Inhalten zu den Ausschreitungen nach dem Tod des 17-Jährigen auf. Er erwarte von Plattformen wie Snapchat oder TikTok verantwortliches Handeln, sagte Macron am Freitag nach einer Krisensitzung in Paris. Dort würden «gewalttätige Versammlungen» organisiert, auch werde bei den jungen Nutzern zu einer «Art Nachahmung von Gewalt» angeregt.

«Manchmal hat man das Gefühl, dass einige von ihnen auf der Strasse die Videospiele ausleben, die sie infiziert haben», sagte der Staatschef. Er kündigte an, dass auch die Identität der Nutzer angefordert werde, wenn diese Onlinedienste nutzten, um die Gewalt zu verschärfen.

Macron: Eltern sollen Kinder zuhause behalten

Macron prangerte überdies eine «inakzeptable Instrumentalisierung des Todes eines Jugendlichen» an. Er appellierte auch an die Eltern, dafür zu sorgen, dass sich ihre Kinder nicht an den gewaltsamen Protesten beteiligten. Rund ein Drittel der 875 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Festgenommenen seien «jung, manchmal sehr jung», fuhr Macron fort. «Es ist die Verantwortung der Eltern, sie zuhause zu behalten», sagte Macron.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Innenminister Gérald Darmanin bei einer Krisensitzung in Paris (30. Juni 2023). Foto: Yves Herman (Keystone)

Er kündigte an, dass weitere Polizisten für den Einsatz gegen die Zusammenstösse mobilisiert würden. Das Innenministerium werde «zusätzliche Mittel» bereitstellen, erklärte er. Für die Nacht von Donnerstag auf Freitag waren bereits 40’000 Polizisten landesweit eingesetzt worden.

Am Dienstag war der 17 Jahre alte Nahel M. auf dem Fahrersitz eines Autos bei einer Verkehrskontrolle in Nanterre erschossen worden. In einem Video war zu sehen, wie der Polizist mit seiner Waffe auf den Fahrer zielt und aus nächster Nähe schiesst, als das Auto plötzlich beschleunigt.

Seitdem wird Frankreich von gewaltsamen Protesten erschüttert. In der Nacht zum Freitag wurden nach Angaben der Behörden 249 Sicherheitskräfte verletzt. In mehreren Orten wurden Polizeiwachen, Rathäuser und Schulen angegriffen.

